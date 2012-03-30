Автомобиль Аршавина попал в ДТП в Петербурге

Автомобиль футболиста "Зенита" Андрея Аршавина попал в четверг в дорожную аварию в Петербурге, спортсмен не пострадал, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах города. "В аварии никто не пострадал. Слегка поцарапан бампер автомобиля", - сказал собеседник агентства. Он не уточнил обстоятельства аварии, добавив, что ДТП произошло на проспекте Энгельса. В момент аварии футболист находился в автомобиле. Аршавин не участвовал в предматчевой тренировке "Зенита", которая прошла в четверг.