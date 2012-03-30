Елизавета II начала тур по Лондону в честь юбилея правления

Королева Великобритании Елизавета II в сопровождении супруга, принца Филипа начала в четверг серию юбилейных поездок по лондонским районам в честь 60-летия своего правления. Первым она посетила район Редбридж на востоке Лондона. К моменту прибытия королевы вдоль аллей Валентайн-парка собралось несколько тысяч человек, которые шумно приветствовали Елизавету II. По пути к особняку 17 века, в котором сейчас проходят выставки, она и герцог Эдинбургский побеседовали с несколькими собравшимися. На входе Елизавету встречал глава совета Редбриджа Кит Принс и мэр Лондона Борис Джонсон. Королева и герцог посетили выставку британских художников, где выставлены работы Дэвида Хокни, Люсьена Фрейда и многих других. Жители района выразили свое почтение королеве, украсив свои дома растяжками с британскими флагами и портретами монарха. В четверг королева посетит еще два района британской столицы: Уолтэм-форест и Харроу. В силу преклонного возраста Елизавета II и герцог Эдинбургский отказались от заграничных поездок в честь юбилея правления, зато запланировали большую программу поездок по Соединенному Королевству. Лондонское "турне" завершится 15 мая.