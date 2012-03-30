Сестры Кардашьян продолжают рекламировать бикини

Сестры Кардашьян - Хлое, Кортни, ожидающая сейчас ребенка, и, конечно же, Ким, порадовали нас первым рекламным снимком, на котором они демонстрируют бикини из своей линии для Sears. Фотографию девушек разместил на своей странице в Facebook работавший с ними дизайнер Бруно Шиави - где ее, кстати, раскритиковали за злоупотребление фотошопом (так, куда-то пропал живот Кортни, заметно постройнела и Ким). Затем снимок опубликовала в сети и Ким, прокомментировав его, как обычно, в самых восторженных выражениях: Я так взволнована, показывая вам наш первый промо-снимок для линии Kardashian Kollection Swimwear, где фотографом выступил Ник Салимбени!! Мы так гордимся нашей линией купальников и думаю, ребята, что вам она понравится!! Там можно будет найти бикини, цельные купальники, монокини. На мне - синее бикини с оборкой, это одна из моих любимых моделей. Помимо самих Кардашьян, коллекцию демонстрируют и другие девушки-модели.