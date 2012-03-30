Легендарная герцогиня Альба отметила 86-летие

Звезда европейских таблоидов герцогиня Альба накануне отметила свое 86-летие. На сегодняшний день Ее Светлость считается одной из самых эксцентричных и популярных аристократок Европы. Мария дель Росарио Кайетана Альфонса Виктория Эугения Франсиска Фитц-Джеймс Стюарт де Сильва — именно так звучит полное имя герцогини — является обладательницей 46 титулов и многомиллионного состояния. Но самое главное, герцогиня, будучи в возрасте 85 лет, в очередной раз обрела свое женское счастье. Ее свадьба с 60-летним чиновником Альфонсо Диесом стала одним из самых обсуждаемых бракосочетаний прошлого года. Какие только предположения не выдвигались. Но в конце концов один из приятелей доньи Кайетаны проницательно заметил: «Если бы состоятельный мужчина преклонных лет женился на женщине на 20 лет моложе, никто бы и глазом не моргнул. Но в случае Альбы многие считают, что решающую роль сыграли ее деньги. Хотя теперь все убедились, что дело не в деньгах. Это любовь». Альба также известна своим несколько экстравагантным и колоритным стилем. В 2009 году ее имя оказалось в списке «самых стильных» по версии Vanity Fair. Герцогиня обожает яркие принты, цветочные узоры и кружевные чулки. Она ведет активный образ жизни и нередко появляется на светских приемах и кинопремьерах. Ее Светлость лично знакома с голливудскими актерами Томом Крузом (Tom Cruise) и Антонио Бандерасом (Antonio Banderas), не говоря уже о короле Испании. В активах аристократки имеется даже сексуальный скандальчик. Фотография герцогини топлес, сделанная на острове Ибица 30 лет тому назад, украсила в октябре 2011 года обложку испанского журнала Interviu.