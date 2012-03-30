В музей Мадам Тюссо принесут новую восковую Елизавету II (ФОТО)

Новая восковая фигура королевы Великобритании Елизаветы II появится весной этого года в музее Мадам Тюссо в Лондоне. Создание восковой копии главы британского государства приурочено к 60-летию ее пребывания на престоле. Фигура будет создана на основе нового официального портрета Елизаветы II, на котором она изображена в белом платье с вышивкой, с голубой орденской лентой через плечо и в алмазной диадеме. Сама королева позировать скульпторам не сочла возможным, однако Букингемский дворец прислал им снятые с Ее Величества мерки и королевское одобрение на создание новой статуи, которая заменит предыдущую, образца 2001 года. Работа над фигурой займет несколько недель и обойдется в 150 тыс. фунтов стерлингов.