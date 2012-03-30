Криштиану Роналду предлагают 500 тыс. фунтов в неделю

Руководство «Манчестер Сити» летом предпримет попытку приобрести нападающего мадридского «Реала» Криштиану Роналду. Как сообщает «Чемпионат.com» со ссылкой на британскую прессу, за футболиста, который переехал в Мадрид из «Манчестер Юнайтед» в 2009 году, другой манчестерский клуб готов отдать 80 млн. фунтов стерлингов. Отмечается, что зарплата португальца, чей контракт истекает в 2015 году, должна составить от £ 400 тыс. до £ 500 тыс. в неделю. На данный момент самым высокооплачиваемым игроком горожан является Карлос Тевес, который получает £ 198 тыс. в неделю.