Собчак наконец-то показала своего любимого мужчину (ФОТО)

Ксения Собчак, которая сейчас находится в Майами, написала в своем микроблоге, что "по случаю дня рождения Элтона Джона" Ксения со своим любимым мужчиной, с которым уже вместе 8 лет, идет на шоппинг! Кто этот красавец с пакетами, Собчак не рассказала, приоткрыв лишь часть своей тайны. С виду молодой человек выглядит модным и "несоветским", под стать Ксении. Пользователи твиттера весьма оживились, увидев это фото и услышав признание Ксении. Стали задавать вопросы об оппозиционере Илье Яшине, с которым якобы Ксения была в последнее время. Об этом Ксения умалчивает. На Илью так же, как и на Ксению, заведено уголовное дело в связи с инцидентом в ресторане "Твербуль", когда якобы Собчак со товарищами избила журналисток "Лайфньюз". Кто-то считает, что это и есть переодетый Яшин. Пишут, что "мужик отпадный" и советуют "купить ему лифчик". Всем понятно, что это был очередной стеб Ксении, но хорошо ей подыгрывают. Вообще, Ксения, судя по всему, в Майами отрывается по полной. Живет в самом тусовочном месте, наслаждается солнцем, знакомится с колоритными персонажами. Вообще, блестяще выполняет роль русской Пэрис Хилтон, как ее назвали в "Нью-Йорк Таймс". А что касается "уж замуж невтерпеж", так это вопрос времени. Ксения полна планов, а сейчас явно отдыхает перед новым рывком.