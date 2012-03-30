Парфюмера Герлена оштрафовали за расистские высказывания

Потомок основателя французского парфюмерного дома Guerlain 75-летний Жан-Поль Герлен в четверг предстал перед судом за расистские высказывания. Максимальное наказание, которому он может подвергнуться, - шесть месяцев тюрьмы и штраф в размере 22,5 тысячи евро. В 2010 году он в эфире французского телеканала заявил, что работал как "негр", когда создавал наиболее известные ароматы компании. При этом он добавил, что не знает, "всегда ли негры настолько работящи, но все же". Хотя сам Герлен ушел из компании в 2002 году, его заявление спровоцировало волну критики. Адвокат парфюмера заявил, что Герлен "не хотел никого обидеть..., он не расист". В сентябре 2011 года суд Парижа приговорил британского модельера Джона Гальяно к штрафу в размере 6 тысяч евро с испытательным сроком за антисемитские высказывания. Семья Guerlain обладает капиталом в размере около 1,5 миллиарда евро и входит в 30-ку богатейших фамилий Франции.