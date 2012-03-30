"Хищница" Анна Курникова появилась на теннисном турнире

Хотя Анна Курникова и оставила уже спортивную карьеру, интерес к теннису, разумеется, сохранила. На днях Анна посетила теннисный турнир Sony Ericsson Tennis Tournament во Флориде, который проходит в этом году с 19 марта до первого апреля. Энрике рядом с Анной замечено не было - по-видимому, помешали дела, в том числе, выпуск нового клипа. Однако экс-теннистка явно не скучала - следила за игрой, общалась со знакомыми и почти все время улыбалась. Курникова, которую в последнее время мы чаще видели в спортивных толстовках, на турнире появилась в легком декольтированном платье с леопардовым принтов, с аккуратным макияжем и укладкой.