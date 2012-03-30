Дэвид Бекхэм появился в рекламе adidas

В сети появился новый рекламный ролик спортивной марки adidas, на съемках которого в стильных кроссовках пришлось побегать Дэвиду Бекхэму, Кэти Перри и сотне других почитателей здорового образа жизни. При просмотре видео вспоминается крылатая фраза из советского кино: "- А "Динамо" бежит? - Все бегут!". В этом международном марафоне город Лос-Анджелес представляет Кэти Перри, за Лондон по берегу Темзы припустил Дэвид Бекхэм, за Чикаго - известный американский баскетболист Дерек Роуз, за Буэнос-Айрес - аргентинский футболист, которого называют вторым Марадоной, Лионель Месси. Москва и Сан-Франциско также приняли участие в массовом забеге под бодренький саундтрек - ремикс хита Кэти Part of Me.