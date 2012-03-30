Супруг Елизаветы II жестоко подшутил над инвалидом

Супруг британской королевы, герцог Эдинбургский принц Филипп, вновь отличился своим специфическим чувством юмора, спросив у инвалида, сколько людей он уже переехал на своей коляске-скутере. Объектом насмешки со стороны принца Филиппа стал 60-летний Дэвид Миллер, управляющий имением в районе Редбридж, который посетила королева со своим мужем, пишет The Daily Telegraph. Впрочем, Миллер не обиделся. "Это типично для герцога. Он славится своим юмором, но это было воспринято как шутка, все были в хорошем настроении", - сказал он. "Я сказал ему: "Нет, ваше королевское высочество, я не сбил никого", - добавил Миллер. Королевская чета посетила Редбридж в рамках серии юбилейных поездок по районам Лондона в честь Бриллиантового юбилея правления Елизаветы II. Отметим, что 90-летний принц Филипп славится среди британцев своей прямотой и бесцеремонными замечаниями и не совсем уместными шутками. В его 85-летие даже был выпущены сборник знаменитых высказываний принца "Железный дюк: остроты и афоризмы принца Филиппа". Однажды Филипп сказал парагвайскому диктатору Альфредо Стресснера (тот был президентом в 1954-1989 годах): "Как приятно побывать в стране, которой не может управлять собственный народ". В другой раз принц Филипп развенчал все мечты 13-летнего мальчика, сообщив, что тот слишком толстый, чтобы стать космонавтом. А сопровождая королеву в поездке в казармы, он поинтересовался у 24-летней Элизабет Рэндл, которая служит в морском кадетском корпусе, чем она зарабатывает на жизнь. Девушка ответила, что работает в ночном клубе, на что принц уточнил, это, случайно, не стриптиз-клуб.