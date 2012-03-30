Президент Венгрии поплатился званием за плагиат

Президент Венгрии Пал Шмитт лишен ученой степени. Такое решение, сообщает Associated Press, в четверг, 29 марта, принял ученый совет Университета Земмельвайса. Докторская диссертация Шмитта, пояснил ректор университета Тивадар Тулассай, была признана несоответствующей профессиональным и этическим критериям научной работы. За лишение Шмитта ученой степени проголосовали 33 члена ученого совета, против - 4. Пал Шмитт защитил докторскую диссертацию на тему "Анализ программы современных Олимпийских игр" в 1992 году в Венгерском университете физкультуры, позже вошедшем в состав Университета Земмельвайса. В январе 2012 года венгерский журнал HGV, проанализировав диссертацию Шмитта, пришел к выводу, что она содержит неизмененные отрывки из работы болгарского ученого Николая Георгиева. Для проверки диссертации президента Венгрии была создана специальная комиссия, в состав которой вошли четверо профессоров и юрист. В отчете комиссии, обнародованном 29 марта, говорится, что в 215-страничной диссертации Шмитта более 200 страниц представляют собой или "прямой перевод" или "частичное заимствование" из других работ. При этом комиссия возложила вину за произошедшее не на самого соискателя, а на преподавателей Университета физкультуры. По мнению членов комиссии, именно преподаватели должны были указать Шмитту на недопустимость вставки чужого текста в его работу. Кроме того, комиссия указала, что несмотря на выявленные недочеты, в целом диссертация Шмитта соответствовала действующим в момент ее защиты требованиям. Представители оппозиционных партий после того, как в адрес Пала Шмитта были выдвинуты обвинения в плагиате, призвали его уйти в отставку с поста президента. Шмитт пока покидать свой пост отказывается. Пал Шмитт в 1968 и 1972 годах завоевал титул олимпийского чемпиона в фехтовании на шпагах. В 1983-1988 годах он занимал пост генерального секретаря Национального олимпийского комитета (НОК) Венгрии. В 1990 году он стал президентом НОК. Шмитт также сделал успешную карьеру дипломата, он был послом Венгрии в Испании и Швейцарии. В 2009-2010 годах Шмитт был депутатом Европарламента. В 2010 году он был избран парламентом Венгрии на пост президента на пятилетний срок. Шмитт не единственный политик, в адрес которого выдвигались обвинения в плагиате при подготовке диссертаций. В 2011 году заимствованные фрагменты были обнаружены в диссертации министра обороны Германии Карла-Теодора цу Гуттенберга. Он был лишен ученой степени, а вскоре после этого ушел в отставку.