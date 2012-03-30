Вдова бен Ладена родила ему четверых детей за годы жизни в Пакистане

Лидер "Аль-Каиды" Усама бен Ладен, по словам его жены, переехал в Пакистан в 2002 году - вскоре после первых ударов США по Афганистану и прожил там девять лет, сообщает в пятницу американский телеканал "Фокс-ньюс". Вдова террориста 29-летняя Амаль Ахмад Абдулфаттах на допросе у следователей в Пакистане заявила, что она вместе с бен Ладеном пересекла пакистанскую границу еще в начале 2002 года. Они прожили девять лет в разных домах, и за это время она родила от своего мужа четверых детей. По ее словам, жилье им предоставляли "некоторые пакистанские семьи". В настоящее время она находится под арестом в одном из домов в Исламабаде. Ожидается, что в понедельник Абдулфаттах, две другие вдовы бен Ладена и две его дочери предстанут перед судом по обвинению в нарушении миграционных законов. В случае если их признают виновными, им грозит до пяти лет тюремного заключения. Бывший лидер "Аль-Каиды" был убит в начале мая 2011 года в ходе операции спецназа США в Абботтабаде.