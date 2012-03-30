Дочь Абрамовича вошла в топ самых богатых невест мира

Дочь миллиардера Романа Абрамовича, абитуриентка Вестминстерского университета Анна Абрамович вошла в топ самых богатых невест мира, составленный порталом luxpresso.com. Состояние 19-летней Анны Абрамович оценивается в 3,4 млрд долларов. В топ самых богатых невест мира также вошли: Пэрис Хилтон (состояние 100 млн долларов), ее сестра Николай Оливия Хилтон (состояние 20 млн долларов), Иша Амбани - единственная дочь самого богатого человека в Индии, Мукеша Амбани (состояние ее семьи составляет 27 млрд долларов), Дельфина Арно - дочь одного из богатейших людей планеты Бернарда Арно (ее состояние более 2 млрд долларов), Шарлотта Казираги - внучка Грейс Келли и принца Монако Ренье (ее состояние 5,7 млрд долларов), Тамара Экклстоун - фотомодель, телевизионный комментатор, дочь английского миллиардера Берни Экклстоуна, фактического владельца «Формулы-1» (ее состояние 3,9 млрд долларов).