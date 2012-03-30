Порошенко признан самым богатым чиновником высшего ранга

Самым состоятельным чиновником высшего ранга стал недавно назначенный министр экономики Петр Порошенко.Это следует из рейтинга 200 самых богатых украинцев, составленного журналом "Фокус". Так, Порошенко с активами в размере 971 миллиона долларов занял 19 место в списке. 22 место заняли секретарь РНБО Андрей Клюев и его брат, депутат от Партии регионов Сергей Клюев. Их активы оценивают в 850 миллионов долларов. Секретарь Киевсовета Галина Герега с мужем Александром заняли 24 место в списке (843 миллиона долларов). Активы вице-премьера Сергея Тигипко были оценены "Фокусом" в 806 миллионов долларов. Таким образом, он оказался на 25 месте рейтинга. На 27 позиции оказался мэр Киева Сергей Черновецкий с активами в 724 миллиона долларов. Первый вице-премьер Валерий Хорошковский занял 39 место (392 миллиона долларов), а вице-премьер Борис Колесников - 51-ое (284 миллиона долларов). Законодательную власть в рейтинге представляют 36 народных депутатов. Кроме этого, в список самых богатых украинцев попали также 19 депутатов местных советов. Издание оценивало только видимые активы компаний на основании официальных данных, публичной информации, консультаций с экспертами и данных, предоставленных самими собственниками.