Детям Памелы Андерсон можно пить и колоться, но в меру

Известная эро-модель и актриса Памела Андерсон рассказала о своем опыте воспитания детей. Главный девиз Памелы-мамы: полностью доверять и не рассказывать им скучные лекции о хороших манерах. Андерсон рассказала, что занимаясь воспитанием двоих сыновей от экс-супруга Томми Ли, она стала приверженкой так называемого интуитивного воспитания. В его основе лежит отсутствие морализаторств, а также вера в собственное благоразумие детей. Кроме того, Памела учит своих парней, одному из которых 15-ть, а другому 13-ть, всегда прислушиваться к своим инстинктам. По словам Памелы, она не чувствует страха, представляя, что ее сыновья пробуют наркотики и алкоголь. Модель считает, что главное – это, что бы в их жизни все было в меру. Также пышногрудая актриса из США и звезда журнала Playboy призналась, что мечтает о том, что бы ее мальчики нашли настоящую любовь. В интервью одному из Интернет-изданий Памела сообщила, что за будущее своих детей она не боится, так как в них заложена «хорошая основа», они умны, умеют принимать правильные решения, и она им полностью доверяет. Кроме того, звезда сериала «Спасатели Малибу» подчеркнула, что от «интуитивного воспитания» удовольствие получали все – и она сама, и ее сыновья.