Мэр Донецка Лукьянченко "у руля" уже 10 лет

Мэр Донецка отмечал знаковую дату. Александр Лукьянченко бессменный градоначальник вот уже 10 лет. В 2002 году, в последнее воскресенье марта его впервые избрали на этот пост. И последующие выборы Александр Лукьянченко всегда выигрывал с завидным отрывом от ближайших конкурентов. Это объясняется во многом тем, что благодаря Лукьянченко центральная часть города преобразилась и вполне соответствует евростандартам. В горсовет Донецка сегодня весь день шли поздравительные телеграммы по этому поводу из Киева. В частности мэра Донецка поздравили Кабмин и политсовет Партии Регионов. «Я благодарен всем за внимание. Первые 3650 дней были сложные, но, говорят, потом будет легче», — пошутил в ответ на поздравления Александр Лукьянченко.