Бывший любовник мстит Ксении Собчак

a href=http://vip.glavred.info/?/articles/2011/02/25/142335-8>Ксения Собчак барышня неробкого десятка постоять за себя всегда сможет, да и желающих обидеть теледиву немного. Особенно уважительно относятся к Собчак мужчины. Но, похоже, нашелся и среди сильного пола «гнилой фрукт», в своем Твиттере Собчак пожаловалась: «Мне всегда везло на порядочных людей. Но все бывает 1й раз. Самое подлое, что может делать мужчина – мстить женщине за то, что она полюбила другого. Глупость трудно понять, но можно простить. Подлость можно понять, но прощать все же глупо». Чем ответит на месть Ксения, а она уж наверняка ответит, своему обидчику, и кто этот "смелый мужчина" - пока неизвестно.