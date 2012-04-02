Кристина Черновецкая родила сына

В семье мэра Киева Леонида Черновецкого — пополнение. Его дочь Кристина родила 24 марта сына. Об этом рассказала подруга Кристины. Правда, каких-либо подробностей о малыше она сообщать не захотела. «Они в Москве. Имя еще не придумали», — сказала она. Родственник экс-супруги мэра Алины Айвазовой Виктор Гринюк тоже не разговорчив. «Да, Кристина родила. Но подробностей не знаю. Все хорошо и все здоровы», — сказал он. Напомним, у Кристины Черновецкой это уже четвертый ребенок, а у мэра пятый внук (еще один, Леня, — сын Степана Черновецкого). Дети Кристины от первого брака — Алина, Леня и Ваня — живут сейчас, как говорила Алина Айвазова, в Москве с мамой. «Я много занимаюсь внуками. Благодаря мне у них все по расписанию — они занимаются иностранными языками. Я слежу за их меню и покупаю им экологически чистые продукты», — говорила Айвазова.