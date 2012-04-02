Жена Тигипко: "В коротких юбках удобнее бегать"

38-летняя Виктория Тигипко, жена вице-премьер-министра Украины Сергея Тигипко и президент Одесского международного кинофестиваля, в прошлом году отдала предпочтение платьям с откровенными декольте, которые потом бурно обсуждались в прессе: В этом году она не порадует прессу и ТВ своим декольте, потому что радикальным образом постройнеет. - Выводов по этому поводу я никаких не сделала, потому как обычно полностью отдаюсь на суд дизайнера. Как специалист придумал, так и сшили, хотя, возможно, что-то и надо было подкорректировать, – призналась Виктория в «Світському житті». Супруга Сергея Тигипко не отрицает, что на каннских мероприятиях ее юбки значительно короче, чем на отечественных: – Там нужно везде успеть, поэтому и юбки короче – так удобнее бегать. Виктория ведет здоровый образ жизни и каждый день посвящает спорту (в доме есть тренажерный зал с необходимыми снарядами): – В восемь утра отвожу детей в школу и потом от 40 минут до 1,5 часа работаю на тренажерах либо занимаюсь йогой. Но даже при таких нагрузках Виктория пока не удовлетворена фигурой: – К очередному фестивалю я буду выглядеть намного стройнее, поэтому своим декольте уже никого не порадую (Смеется).