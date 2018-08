Эштон Катчер сыграет Стива Джобса

Главную роль в биографическом фильме о создателе Apple Стиве Джобсе под названием "Джобс" (Jobs) сыграет экс-супруг Деми Мур Эштон Катчер (Ashton Cutcher), сообщает в понедельник киноиздание Variety. Режиссером фильма станет автор политической комедии "На трезвую голову" (Swing Vote) Джошуа Майкл Стерн (Joshua Michael Stern), съемки должны стартовать уже в мае, когда у Катчера будет перерыв в сериале "Два с половиной человека" (Two and a Half Men), где он заменил Чарли Шина. "Джобс" - независимый проект, не связанный с крупными голливудскими студиями: за финансирование отвечает частный инвестор. В то же время студия Sony сразу после кончины основателя Apple в прошлом октябре приобрела права на экранизацию его авторизованной биографии. Источники, близкие к сделке, утверждали, что Sony выложила более 1 миллиона долларов. В качестве кандидата на главную роль студия, по слухам, рассматривала Джорджа Клуни и известного по сериалу "Скорая помощь" (ER) Ноа Уайла (Noah Wyle), которому доводилось изображать Джобса в документально-игровом телеисследовании под названием "Пираты Силиконовой долины" (Pirates of Silicon Valley), выходившем в 1999 году на телеканале TNT. Сам Джобс, раскритиковавший тогда сценарий и режиссуру проекта, положительно отметил актерскую работу Уайла.