Экс-подружка ди Каприо Бар Рафаэли улетела из Киева без обуви

Экс-возлюбленная голливудского актера Леонардо ди Каприо, модель Бар Рафаэли, еще долго не забудет украинскую столицу. Дело в том, что здесь она осталась без обуви. Правда, не в результате ЧП или какого-то неприятного инцидента, в связи со своей любовью к зажигательным танцам. Веселясь на вечеринке в Fairmont Grand Hotel, девушка так отплясывала, что от ее туфли отлетел каблук. Снимок испорченной обуви Рафаэли тут же опубликовала в своем микроблоге, сообщив, что каблук сломался в разгар праздника. Напомним, Бар Рафаэли прилетала в Киев, что бы стать почетным членом жюри конкурса «Мисс Украина 2012», который состоялся в минувшую субботу 31 марта. Ранее сообщалось, что конкурс также посетит Пэрис Хилтон, однако потом выяснилось, что известная тусовщица свой очередной визит в украинскую столицу проигнорирует.