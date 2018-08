17-летняя София победила в конкурсе «Супермодель мира»

Победительницей конкурса Supermodel of the World стала 17-летняя уроженка Аргентины София Пауль Победительницей ежегодного конкурса Supermodel of the World агентства Ford Models стала 17-летняя уроженка Аргентины София Пауль - сообщает «askwoman.ru». Чтобы выбрать супермодель 2011 года, жюри оценивало девушек более чем в двадцати странах по всему миру. На заключительном этапе конкурса София обошла двух конкуренток из Индии и Австралии, став обладательницей долгосрочного контракта с агентством Ford Models. {1}