Орландо Блум занимается танцами с годовалым сыном

Голливудский актер Орландо Блум берет своего годовалого сына с собой на занятия танцами, в то время, как Миранда Керр рекламирует купальники бикини. Отец с большим удовольствием занимается ребенком, несмотря на большую занятость У маленького Флинна не просто знаменитые, но еще и очень занятые родители. Но подобно миллионам других пар, Орландо Блум и Миранда Керр договариваются между собой хотя бы по очереди бывать рядом с малышом, чтобы он не терял эмоционального и физического контакта с папой и мамой - передает «Medikforum.ru». Вот почему когда Миранда Керр занялась очередной съемкой в бикини для своего бренда Victoria´s Secret, заботы о Флинне легли на плечи его отца. Орландо Блум отправился на занятие в танцевальный класс, расположенный в Западном Голливуде, вместе со своим ребенком на руках. Какими именно танцами занимается актер, журналистам выяснить не удалось. Впрочем, Блум известен, как исполнитель весьма пластичный, который умеет хорошо двигаться под музыку. Орландо не раз выводил свою супругу Миранду Керр на танцпол во время разного рода мероприятий, и всегда пара смотрелась очень достойно. Топ-модель Керр и секс-символ Голливуда Блум вообще являются красивейшей звездной семьей в Америке, а уж умение танцевать и вовсе превращает их в безупречных супругов. Роман Миранды Керр и Орландо Блума длился несколько лет. Летом 2010 года уроженка Австралии вышла замуж за звезду фильма «Властелин колец». Топ-модель на момент бракосочетания уже находилась в положении. Ее ребенок Флинн появился на свет 6 января 2011 года. Миранда в одном из интервью заявила, что настроена на большую семью. А о своей модельной фигуре совершенно не беспокоится, потому что умеет следить за собой.