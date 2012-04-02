Мать королевы Елизаветы II объявили дочерью поварихи

Елизавета Боуз-Лайон, покойная мать правящей королевы Великобритании Елизаветы II, была дочерью французской поварихи. Такое предположение содержится в биографии королевы-матери, написанной Леди Колин Кэмпбелл. По версии писательницы, матерью Елизаветы Боуз-Лайон была повариха ее семьи, француженка Маргерит Родьер. Семья Боуз-Лайон, в которой было уже восемь детей, не собиралась на этом останавливаться, но врачи порекомендовали графине Сесилии больше не рожать. Родьер, как утверждает биограф, стала для Елизаветы чем-то вроде "ранней версии суррогатной матери". В доказательство своей теории Кэмпбелл приводит тот факт, что герцог и герцогиня Виндзорские дали Елизавете прозвище "Печенька" (Cookie, в английском языке это слово родственно слову "повар" - cook). Кроме того, в честь настоящей матери Елизавета получила одно из своих имен (ее полное имя звучит как Елизавета Анджела Маргерит Боуз-Лайон). По мнению Кэмпбелл, аристократические круги Европы знали о том, что Сесилия Боуз-Лайон не является матерью ни Елизаветы, ни ее младшего брата Дэвида. При этом отцовство Клода Джорджа Боуз-Лайона, лорда Гламиса, сомнению не подвергалось. Книга Кэмпбелл о королеве-матери появится на книжных прилавках в апреле 2012 года. Изложенная в ней версия происхождения Елизаветы уже вызвала осуждение у ряда историков. В частности, еще один биограф королевы-матери Хьюго Викерс, что считает предположение Кэмпбелл "полной чушью".