Поплавского с телемарафона увезла "скорая"

Михаила Поплавского, одного из соавторов марафона украинской песни, проходившего на "Первом национальном" и телеканале "Эра", увезла скорая. Как рассказали очевидцы, 31 марта примерно в 04:30, на 47-м часе марафона, и за несколько часов до телевизионной части этого проекта Поплавский пожаловался на ухудшение состояния здоровья и обратился к дежурному доктору "Скорой помощи". "Организм человека, который уже третьи сутки находится на ногах без сна и полноценного отдыха, безусловно, подвержен стрессу. Думаю, нет никаких причин для беспокойства. Мы сделаем все необходимое, чтобы Михаил Михайлович в скором времени вернулся "в строй", - пояснил медик. Как выяснилось, перед этим случаем, Поплавский дважды подходил к дежурному врачу с просьбой измерить давление. В этот же день, в субботу 31 марта 2012 года, Поплавский должен вести вечерний блок марафона с 19:00 в прямом эфире "Первого национального". Телемарафон готовится Национальной телекомпанией Украины, Киевским национальным университетом культуры и искусств и телекомпанией "Эра". Продюсеры и авторы идеи – Егор Бенкендорф и Михаил Поплавский.