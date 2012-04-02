Вольнова призналась, на что у нее табу

Телеведущая Светлана Вольнова не может перечислить образы, которыми она за свои долгие годы в шоу-бизнесе поражала публику. Она первой в постсоветской Украине надела широкополую шляпу. И сегодня, по ее словам, готова к любым перевоплощениям. "Главное, чтобы о тебе говорили", - заявила телеведущая. Между тем, Вольнова призналась, что табу все же у нее есть: дочь и религия. "Если бы я во всех соблазнительных позах была в различных эротических журналах, когда моя дочь училась в школе, я думаю, что ей это было бы неприятно", - поделилась она. "Я когда-то хотела дать интервью распятой на кресте. Потом поняла, что это обязательно аукнется. Я бы никогда не надела дьявольские копыта и хвост, потому что я считаю, что это с тьмы. Тоже самое как у Леди Гаги очень много от образа дьявольщины", - добавила светская львица. 42-летняя телеведущая признается, что даже эпатажные люди бывают застенчивыми и уязвимыми. Светлана тяжело переживает критику. Особенно, когда свой выход готовила не один день. "Безумно обидно. И к этому нет никакого вируса. Если звезды говорят, что они не переживают, что им плевать на жуткие и отвратительные фотографии, это все неправда", - подчеркнула Вольнова. "Могу откровенно сказать, что эпатировать становится все труднее и труднее. Поэтому пусть за вашим красивым и эпатажным образом стоят настоящие проекты, которые волнуют людей, настоящие дела и тогда эпатаж вам будет всегда к лицу", - посоветовала телеведущая.