Энн Хэтэуэй худеет ради роли проститутки

Как стало известно, Энн Хэтэуэй, известная зрителям по фильмам «Дьявол носит Prada» , «Война невест», «Алиса в стране чудес» сидит на жесточайшей диете. Все дело в том, что актриса планирует сняться в мюзикле «Отверженные» в роли чрезмерно худой проститутки. За три недели Энн необходимо сбросить лишние килограммы. Для достижения быстрого результата Хэтэуэй приходится съедать в сутки не более 500 калорий. По словам актрисы, в ее дневной рацион входит всего лишь два блока и небольшое количество белков в виде смеси. В связи с большими рисками навредить здоровью, Энн каждую неделю проходит медосмотр. Стоит отметить, что Хэтэуэй всегда имела отличную фигуру и никогда не отличалась пышными формами. Однако, видимо, продюсеры фильма считают ее слишком полноватой для этой роли.