Владимир Кличко обсуждает своих девушек со старшим братом

Политик Виталий Кличко уверен, что удача не помешает брату Владимиру на личном фронте. Об этом боксер рассказал в эфире программы "ТСН.Особливе". "Мы все на эту тему, если честно, уже говорим не один месяц, не один год. Но мы не давим на него, потому что может быть в этом году, может быть в следующем", - загадочно ответил Виталий, сообщает ТСН. Кроме того своих пассий Владимир с Виталием тоже обсуждает. "Его также интересует мое отношение. Говорит: "Ну как ты думаешь?". Я выражаю свою точку зрения", - отметил старший Кличко. Напомним, в мае прошлого года Владимир Кличко порвал длительный роман с американской актрисой Хайден Панеттьери. Главной причиной расставания Владимир назвал расстояние, которое разделяло его с любимой. Их роман длился около двух лет. Между тем прошлым летом в прессе активно зациркулировали слухи о том, что у Владимира появилась новая пассия. Ею стала американская чернокожая супермодель Джессика Уайт. Парочку видели в одном из ресторанов Нью-Йорка. Сотрудник ресторана рассказал, что Джессика и Володя мило общались. Супермодель рассказывала боксеру о себе.