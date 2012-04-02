Брат Рудьковского разбил спортивный корвет

Желтый корвет Сергея Рудьковского врезался в остановку на Печерске в Киеве. Как передает собственный корреспондент LB.ua с места происшествия, в ДТП никто не пострадал. По словам девушки-очевидца, автомобиль желтого цвета (как оказалось, Chevrolet Corvette) на большой скорости двигался по ул. Мечникова со стороны Кловского спуска. В районе станции метро "Кловская" автомобиль вылетел на тротуар и врезался в автобусную остановку. Из автомобиля вышли мужчина и молодая женщина. Женщина спустя короткое время села в подъехавший внедорожник и уехала с места происшествия. Прохожие вызвали "скорую", однако, по словам инспекторов ГАИ, в данном ДТП пострадавших не было. К счастью, на самой остановке не было людей, ожидавших автобус. Младший брат Николая Рудьковского - Сергей, как известно, увлекается скоростным вождением. Именно ему принадлежит попавший в аварию желтый корвет. В повседневной жизни Рудьковский-младший использует седаны представительского класса, и вскоре после происшествия на место подъехала черная Инфинити, также находящаяся в его собственности. В кругах киевских гонщиков желтый корвет Рудьковского известен как "Лимончик".