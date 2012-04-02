В воскресенье, 1 апреля, в возрасте 77 лет от эмфиземы легких умер бывший президент Мексики Мигель де ла Мадрид. Об этом сообщает Agence France-Presse. Де ла Мадрид, выпускник Гарварда, с 1978 по 1981 год занимал должность министра финансов Мексики. С 1982 по 1988 год он занимал пост президента. Во время правления Мадрида в Мексике были проведены либеральные экономические реформы. Целые отрасли экономики приватизированы. В то время Мексика присоединилась к Генеральному соглашению по тарифам и торговле, на базе которого создали ВТО. Мадрида критиковали за нерасторопность в ликвидации последствий мощного землетрясения, произошедшего в Мехико в 1985 году. Он отказался принять международную помощь и запретил армии принимать участие в ликвидации последствий землетрясения, которое унесло 30 тыс. человек.