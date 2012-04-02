Хацкевич и Белькевич сдали экзамен по истории футбола

В одном из клубных ресторанов Киева прошла Football Party “Ероперцы”. Александр Хацкевич, Валентин Белькевич, Артем Яшкин и Олег Саленко приняли участие в новой инициативе Миколы Василькова и агентства Top Media Communication "Европерцы". Посмотреть матч 1/4 Финала Лиги Европы УЕФА Спортинг- Металлист пришли так же певица Алеша со своим продюсером Вадимом Лисицей, певец Вадим Красноокий и Наталья Гордиенко. На вечеринке говорили об истории и свежих новостях Чемпионата Европы, разыгрывали мячи и футболки, смотрели и обсуждали футбольный матч. Лидер группы Мед Хедс Вадим Красноокий исполнил песню "Велика Гра", посвященную предстоящему футбольному первенству континента. А Микола Васильков рассказал о здоровье Андрея Шевченко и его планах на возвращение в сборную Украины, провел сеанс прямой связи с пресс-атташе Национальной сборной Сашком Гливинским, находившемся в Лиссабоне на игре Спортинг-Металлист. "Европерцы" - это когда крутые парни собираются вместе и делятся своими мыслями, идеями и знаниями. В программе каждой вечеринки теперь будет обязательный просмотр футбольного матча, прогнозы и анализ игры, сувенирный тотализатор на угаданный счёт, розыгрыши мячей и футболок Евро-2012 с автографами знаменитостей, футбольными песнями, ну и, конечно, модерация вечеринки Другом Евро номер 24 Миколой Васильковым.