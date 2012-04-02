Герман раскритиковали за ее новую прическу

Сторонники советника президента Анны Герман раскритиковали ее новую прическу. Об этом сообщила сама Герман, пишет ТСН. "Я была ими жестко подвергнута критике, поскольку все львовянки, которые звонили мне, сказали, что это плохо. Она немного такая хулиганская. Они говорили мне: Госпожа Анна, вы хорошо говорите, но прошу изменить прическу", - рассказала Герман программе "Светская жизнь". Прислушавшись к советам, Герман решила снова сменить прическу на "какую-то очень консервативную". "Все мои сторонники любят консервативный стиль, а я люблю немножко хулиганский", - добавила политик. Напомним, советник президента на вручении премии "Человек года" надела искусственный жемчуг, пластиковые броши и юбку, купленную шесть лет назад. Президентская соратница призналась, что ей надоел навязанный ей образ гламурной леди. Ведь на самом деле она не такая, хотя до сих пор хранит верность любимому бренду "Шанель".