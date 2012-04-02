Волочкова: "У ребенка сисечек нет еще"

У дочери Анастасии Волочковой Ариши появились в Киеве подружки. Об этом балерина рассказала Кате Осадчей в эфире программы "Светская жизнь", сообщает ТСН. "Она уже ночевала у них дома и сказала мне: "Мама, можно я не поеду в гостиницу? Я хочу с девчонками". Я разрешила ей. Она очень компанейская. Мы с ней вместе можем быть и в бане, и в бассейне, и просто где-то в ресторанчике сидеть. В ночном клубе она так жгла, танцевала на дискотеке, спела в караоке первый раз в жизни", - рассказала Волочкова. Между тем, балерина не считает, что для ее 6-летней дочери рано бывать в местах для взрослых. "Ее жизнь уже связана со сценой, она хочет быть артисткой и я для нее пример. Любой девочке всегда хочется быть взрослой, всегда залезть в мамину косметичку, накраситься, примерять мамины каблучки и мамину одежду. Я ей все это позволяю, потому что она маленькая. В этом нет никакой эротики. Это все умилительно и невероятно естественно. Поэтому я позволяю делать все, что она хочет", - подчеркнула Анастасия. Отметим, недавно балерина выложила в сеть фото своей дочери в одних колготах и на каблуках. На вопрос ведущей, не страшно ли Волочковой было выкладывать подобного рода снимки, ведь в сетях есть разные люди, которые смотрят на такие фото. "Я вообще не понимаю, о чем речь. Что там на этой фотографии? Ребенок маленький, в колготках и маминых шпиляках и с головным убором, стоит и позирует как модель. Вы знаете, если у наших людей совсем уже деградированное сознание, то я бы посоветовала просто психически себя уравновесить. Это первое, а второе — а что там накрывать и закрывать? У ребенка сисечек нет еще", - отметила Волочкова.