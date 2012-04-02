Звезда Playboy Прокаева пишет кандидатскую

Глава благотворительного фонда "Одаренные дети - будущее Украины" Влада Прокаева избавилась от модельного агентства и готовит к защите научную работу по теме "Роль ЮНЕСКО в сохранении культурного наследия Украины". "Сейчас большинство моего времени занимает подготовка к защите кандидатской работы, поэтому я очень серьезно, тщательно учусь. Сдаю кандидатские экзамены. Я буду кандидатом исторических наук", - призналась Прокаева в программе Світське життя. Прокаева является заместителем кафедры ЮНЕСКО Дипломатической академии при МИД Украины и уже преподает спецкурс "Всемирное наследие ЮНЕСКО". "Что будет дальше - жизнь покажет", - ответила она на вопрос, планирует ли работать преподавателем в вузе. По словам бывшей модели, ей не просто было доказать свои серьезные намерения заниматься наукой, однако в конце она решила, что не стоит кому-то доказывать, кем она является.