Президент Венгрии уходит из-за плагиата

Президент Венгрии Пал Шмитт объявил об уходе в отставку. Соответствующее заявление он сделал сегодня перед членами парламента, передает ИТАР-ТАСС. "Согласно Конституции Венгрии, президент олицетворяет единство нации, - сказал он. - Это означает, что в текущей ситуации, когда мои личные проблемы разделяют народ, а не объединяют его, мой долг - прервать служение нации и уйти с поста главы государства". Вопрос об отставке возник на прошлой неделе в связи с тем, что президент был уличен в плагиате при написании в 1992 году своей кандидатской диссертации. По решению Будапештского университета 29 марта он был лишен ученой степени. 30 марта президент П.Шмитт заявлял, что не намерен покидать свой пост, отмечая, что не видит взаимосвязи между занимаемым им президентским постом и научной работой, написанной 20 лет назад.