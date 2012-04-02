Как Шарлиз Терон развлекалась с мужчинами в масках и плащах

Сеть облетел неожиданный ролик: четверо мужчин в садо-мазо костюмах развлекаются с актрисой Шарлиз Терон. "О Господи, я так нервничаю! Никогда прежде не занималась ничем подобным. Надеюсь, никто этого не увидит", – говорит Шарлиз Терон в самом начале видео. Однако ее надежды не оправдались Скандальный ролик уже облетел Сеть по всему миру. Поклонники актрисы пришли в ужас от ее домашних развлечений. Полуобнаженная Шарлиз Терон развлекалась в окружении четверых мужчин, одетых в черные маски, плащи и закованных в цепи. И лишь потом стало понятно: это была всего лишь первоапрельская шутка от Шарлиз.Однако, далеко не все разделили ее желание посмеяться. В адрес Шарлиз тут же посыпались упреки в том, что молодой маме негоже шутить подобным образом и вставлять себя в таком вульгарном свете. Напомним, что пару недель назад стало известно, что актриса Шарлиз Терон усыновила темнокожего мальчика.