Лукашенко лежал в психбольнице

Психиатр Сергей Трифонов рассказал, что президент Беларуси Александр Лукашенко в свое время был пациентом Могилевской психиатрической больницы, где ему поставили диагноз "эпилепсия". По словам врача, это было незадолго перед тем, как молодого Лукашенко призвали в армию. Впрочем, по мнению эксперта, в характере и поведении белорусского лидера еще можно заметить черты, присущие людям с таким заболеванием. "Его грубость, эксплозивность, неумение сдерживать эмоции, мстительность, пристрастие к одной стратегии поведения и неспособность ее изменить", - сказал Трифонов в интервью, сообщает "Хартыя'97". Отметим, на Западе и в рядах белорусской оппозиции Лукашенко часто называют "последним диктатором Европы". Недавно он сам заявил, что предпочитает быть диктатором, чем "голубым" (намекая на нетрадиционную сексуальную ориентацию главы МИД Германии Гидо Вестервеле).