Мартынюк получил от государства около 500 тыс.грн.

Совокупный доход ,a href=http://vip.glavred.info/?/articles/2011/08/16/132202-3>первого вице-спикера Адама Мартынюка за прошлый год составляет 487 тысяч 401 гривну. Об этом свидетельствует декларация о доходах, расходах и обязательствах финансового характера Мартынюка за 2011 год, обнародованная на сайте Верховной Рады. Так, зарплата Мартынюка за прошлый год составила 235 тысяч 348 гривны, материальная помощь - 38 тысяч 837 гривен, пенсионные выплаты - 213 тысячи 216 гривен. Доходы у жены в связи с отпуском по уходу за внучкой отсутствуют, - сказано в сообщении. В пресс-службе также отметили, что семья Мартынюка "временно проживает на государственной даче, имеет неприватизированную квартиру общей площадью 85,5 кв.м". Согласно декларации, он также является собственником земельного участка площадью 1200 кв.м. Расходы на содержание имущества составляют 40 тысяч 721 гривну.