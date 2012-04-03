Брат Рудьковского - о ДТП: "Права изъяты, прошу забыть об этом"

В Киеве очередное вип-ДТП с участием родственника известного политика. Как сообщалось ранее, дорогой желтый спорткар Chevrolet Corvette Z06, стоимостью от $125 тыс., на большой скорости снес остановку возле БЦ «Парус», где год назад парковщик насмерть сбил девушку. За рулем Chevrolet находился родной брат скандального экс-министра транспорта Николая Рудьковского — Сергей. Правда, в отличие от других богачей, парень раскаивается и благодарит Бога, что никто не пострадал. По данным ГАИ, авария случилась около 18.40 на ул. Мечникова 10/2. «Предварительно водитель Chevrolet не избрал безопасную скорость и совершил наезд на остановку общественного транспорта», — сказали нам в пресс-службе ГАИ Киева. На водителя составили админпротокол, ему грозит штраф до 850 грн или лишение прав на 6—12 месяцев. По словам очевидцев, водитель американского спорткара на большой скорости двигался со стороны Кловского спуска. В районе ст. м. «Кловская» он вылетел на тротуар и врезался в остановку. Очевидцы произошедшего вызвали скорую помощь, но, к счастью, на остановке в тот момент никого не было. Кстати, павильон только установили после трагедии с девушкой. Журналисты пообщались с Сергей Рудьковским, который является известным гонщиком и двукратным победителем Grand Challenge Supercar Rally. Его машину-«лимончик» в Киеве знают многие. По его словам, он ни разу в жизни не садился за руль пьяным. Даже после 20 грамм вина — вызывал драйвера. «Я не отрицаю, что было ДТП. Также не отрицаю, что у меня есть брат Николай. Все составлено согласно ПДД, права изъяты, как поступают с каждым участником ДТП. Суд примет решение по мере наказания: либо права будут возвращены после уплаты штрафа, либо не возвращены», — рассказал Сергей Рудьковский. Причины аварии Сергей не стал комментировать. «Не думаю, что что-то нужно комментировать. Бюджетные деньги на ремонт не будут использованы, страховка все покрывает! Повода для общественного резонанса нет, так как нет пострадавших. Я всегда пристегнут. Никому такого не желаю! Поэтому прошу забыть об этом досадном для меня событии и не развивать его вообще». Сергей удивлен, что авария, в которую он попал на «лимончике», вызвала такой интерес (вчера на всех форумах это была топ-тема). «Когда пару лет назад мне на встречную полосу выехал в нетрезвом состоянии капитан милиции и устроил лобовое столкновение, никто ничего не писал», — возмущен Рудьковский.