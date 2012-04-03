Мэра Черкасс содержит семья

Доход мэра Черкасс Сергея Одарича в 2011 году составил 93,6 тыс. гривен, в то время, как доход его семьи - жены и детей - составил миллион гривен. Об этом сообщает официальный сайт Черкасс, на котором опубликованы данные о доходах мэра Сергея Одарича. Согласно декларации, доход Одарича в 2011 году составил 93 657 грн. Это на 14 тыс. больше, чем в 2010 году. Больше "доходных" статей в декларации Одарича не значится — он не получал доходов от дивидендов (процентов, роялти), материальной помощи и доходов от научной, преподавательской, творческой деятельности и авторского вознаграждения. "Городской голова Черкасс отказался от некоторых надбавок и материальной помощи. Такое решение он принял еще в 2006 году, когда впервые стал мэром Черкасс", — сказано в сообщении на сайте. Получается, что Одарич живет исключительно на заработную плату — более 7 тыс. грн. Среди обязательств финансового характера значатся уплата по договору добровольного страхования — 9,921 тыс. гривен и на содержание земельного участка, дома, квартиры и машины — 25,296 тыс. гривен. Одарич имеет в собственности земельный участок площадью 5 тыс. кв. м и жилой дом площадью 856,6 кв. м в селе Мошны Черкасского района, а также квартиру в Киеве общей площадью 127 кв. м, автомобиль Toyota Camry c объемом двигателя 3 тыс. куб. см. Члены его семьи — автомобиль Toyota Auris c объемом двигателя 1,6 тыс. куб. см. "Больших расходов в прошлом году в семье не было, ничего не покупали и не продавали, кроме долгожданного погашения последней суммы кредита за дом в Мошнах. Имущество также не изменилось: в собственности семьи дом, земельный участок в Мошнах, квартира в Киеве и два автомобиля. Вся недвижимость была приобретена до того, как я стал городским головой", — цитирует городской сайт Черкасс Сергея Одарича. В отличие от мэра Одарича, его семья задекларировала почти миллион гривен. Из этой суммы заработная плата составляет 101 тыс. грн. и 896,7 тыс. грн. — доходы от предпринимательской деятельности. Жена Сергея Одарича является соучредителем компании "Венето", она владеет несколькими собственными магазинами в Черкассах. Сын Андрей также занимается бизнесом. При этом ни Одарич, ни члены его семьи не имеют средств на счетах в банках и других финансовых учреждениях, а также ценных бумаг. Как известно, Одарич в последний раз победил в выборах мэра Черкасс в октябре 2010 года. Его кандидатуру выдвинула Партия вольных демократов во главе с Михаилом Бродским.