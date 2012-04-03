Дочь Абрамовича вошла в список самых завидных невест мира

19-летняя Анна Абрамович, дочка известного миллиардера Романа Абрамовича, стала одной из самых богатых молодых невест мира. Рейтинг самых завидных невест составил портал luxpresso.com. В первую пятерку вошла Анна Абрамович, 19-летняя дочка Романа Абрамовича, состояние которой на данный момент оценивается в $3,4 млрд. На данный момент Анна является абитуриенткой Вестминстерского университета. Девушка славится своей любовью к драгоценностям и веселым нравом. Кроме Анны Абрамович, в список также попали: сестры Пэрис и Ники Хилтон ($100 млн и $20 млн), дочь одного из богатейших людей планеты, владельца концерта LVMH Бернара Арно - Дельфина ($2 млрд) и сестры Мэри-Кейт и Эшли Олсен ($150 млн). На первом месте оказалась Иша Амбани – единственная дочь самого богатого человека в Индии Мукеша Амбани. Ее состояние оценивается в $27 млрд.