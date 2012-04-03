Очки и молитвенник Ганди выставили на аукцион

Аукционный дом Mullock's выставил на торги ценную коллекцию вещей, связанных с жизнью и деятельностью Махатмы Ганди. Среди личных вещей Ганди, которые уйдут с молотка, оказались, очки с круглыми стеклами, купленные им примерно в 1890 году во время учебы в Лондоне, и молитвенник, написанный на родном языке Махатмы гуджарати. Также в коллекции нашлись письма, в которых Ганди излагает свою идеологию, и чаркха - традиционная индийская прялка, ставшая символом ненасильственной борьбы за независимость. Одним из наиболее ценных лотов стал сосуд с почвой, на которую упал Ганди перед смертью 30 января 1948 года. В тот день Махатма, вышедший к приверженцам для совместной молитвы, был застрелен фанатиком-индуистом. Свидетели преступления собрали землю и траву с места происшествия и сохранили их как реликвию. Организаторы аукциона рассчитывают выручить за выставленные вещи до 80 тысяч долларов. Торги состоятся 17 апреля. В Индии обычно отрицательно относятся к попыткам продать наследие Ганди за рубежом. Так, в 2009 году, когда в Нью-Йорке выставили на торги еще одну коллекцию его вещей, в индийском правительстве был создан специальный комитет по возвращению реликвий на родину. В результате коллекцию купил индийский миллиардер Виджай Маллья - при стартовой цене в 20-30 тысяч долларов он заплатил за ценности 1,8 миллиона.