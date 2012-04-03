У внука Елизаветы II родилась вторая дочь

Радостная весть пришла к нам из Великобритании: в королевской семье - пополнение. Елизавета II уже успела публично выразить радость по случаю рождения своей второй правнучки. Девочка, которой дали имя Айла Елизавета Филлипс, появилась на свет в четверг в Gloucestershire Royal Hospital, и ее вес составил 3, 29 килограмма. Новорожденная Айла - дочь старшего внука королевы, сына принцессы Анны, Питера Филлипса и его супруги Отумн, и девочка является 13-ой в очереди на британский трон. У пары есть также дочь Саванна, которая родилась в декабре 2010 года. Представитель Букингемского дворца заявил: "Королева, герцог Эдинбургский, принцесса [Анна], капитан Марк Филлипс и семья Отумн были оповещены и рады новости. Айла Елизавета - второй ребенок Питера и Отумн, вторая внучка принцессы и вторая правнучка королевы и герцога Эдинбургского". Представители двора пока не комментировали, получила ли девочка свое второе имя в честь королевы Елизаветы II. 34-летний Питер Филлипс познакомился со своей будущей супругой в Монреале в 2003 году, а спустя пять лет они сыграли свадьбу в Виндзорском дворце. Отумн, являющаяся уроженкой Канады, ранее была католичкой, но незадолго до свадьбы была принята в Церковь Англии. Ее супругу, в свою очередь, пришлось отказаться от права на трон. Хотя Питер является 11-ым в очереди на престол, у него нет королевского титула - его мать отказалась давать его своим детям.