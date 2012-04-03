От кого беременна Волочкова?

Новость о том, что балерина Анастасия Волочкова ждет ребенка, просочилась в СМИ не так давно, и этот факт, как ни странно, даже получил подтверждение. В окружении артистки заявляют, что она уже на третьем месяце, а сама Волочкова пока никак не опровергла эти сообщения. Напротив, она в одном из интервью в канун Нового года она даже рассказала, что планирует родить сына и сыграть свадьбу. После этого заявления все озадачились вариантами жениха для балерины, ведь ее роман с Николаем Басковым оказался лишь пиаром. Многие прочили в мужья Анастасии ее бывшего мужа Игоря Вдовина, с которым у нее сохранились очень теплые отношения. Волочкова не раз заявляла, что считает его идеальным мужчиной, и провела с ним все зимние каникулы, пишет bublik.delfi.ee. Но недавно выяснилось, что причины для развода все-таки были, и очень веские: Вдовин не удовлетворял Волочкову в постели, поэтому балерина в поисках настоящей страсти разошлась с ним. Анастасия рассказала, что обзавелась сразу несколькими партнерами для сексуальных утех. Конечно, эта новость повергла в шок поклонников, ведь им хочется знать имя отца будущего ребенка, а сама балерина не торопится его называть. Возникает резонный вопрос: знает ли она сама, от кого беременна?