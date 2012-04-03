Арфуш выбрал сыну имя и живет с тещей

С появлением маленького сына, который появился на свет 23 марта в одной из столичных клиник, у Валида прибавилось не только забот, но и жильцов. К Арфушу переехала жить мама его супруги Лиды Петровой. По словам Лиды, ее мама приехала на помощь, ведь все знают, что первое время – очень трудное. «Большое ей спасибо» - подчеркнула в интервью изданию Paparazzi Лида. Также молодая мама поблагодарила сотрудников роддома за профессионализм и заботу и рассказала, что изначально было желание назвать сына Давидом или Ульямом, но в итоге было решено назвать его Адамом. Напомним, Валид Арфуш стал отцом уже в четвертый раз. По словам Валида, для него этот день является четвертым самым счастливым днем в его жизни. У издателя и первого заместителя гендиректора Национальной телекомпании Украины уже есть строе детей: Карим и Лиза от первого брака и дочь Эмили во втором - с Лидой. Валид Арфуш родился в Триполи, Ливан и переехал в Украину вслед за братом Омаром. К слову, именно Омар первым поздравил Арфуша с рождением четвертого ребенка.