Сичкарь разводится с Ващуком

Известный украинский ресторатор Маргарита Сичкарь и футболист Владислав Ващук расстаются. На своей странице в социальной сети Facebook Маргарита разместила запись о «разрыве отношений». «Это правда, я пока нахожусь на стадии бракоразводного процесса», - подтвердила Маргарита. Напомним, Маргарита и Владислав были вместе с 2000-го года. Девять лет они жили в гражданском браке, и только в 2009-м году поженились официально. У пары двое детей – сын Виталий и дочь Вася. Также у Маргариты есть старшая дочь Евгения от предыдущего брака.