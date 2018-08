Джеймс Бонд откроет Лондонскую Олимпиаду

Короткометражка о Джеймсе Бонде появится на британском телевидении к открытию летних Олимпийских игр, которые пройдут в Лондоне с 27 июля по 12 августа 2012 года, сообщает во вторник The Hollywood Reporter. По сюжету фильма, который снимает художественный руководитель церемонии открытия Дэнни Бойл (Danny Boyle), Бонд в исполнении Дэниела Крейга получает секретное задание из уст самой королевы, после чего его доставляют на вертолете к олимпийскому стадиону, куда агент 007 десантируется на парашюте. По сведениям газеты The Sun, в съемках картины, озаглавленной "Прибытие" (The Arrival), приняла участие сама королева Елизавета II. Бондиане в этом году исполняется полвека. Очередной фильм все с тем же Крейгом в главной роли должен выйти на экраны осенью. Называться он будет "Падение с небес" (Skyfall). Ранее сообщалось, что участникам Олимпийских игр в Лондоне, которые прибудут туда не из стран Европейского Союза (ЕС), будет запрещено вступать в брак во время пребывания в Великобритании.