Азаров поблагодарил Поплавского за песни

Премьер Николай Азаров поздравил "Первый национальный телеканал" с проведением телевизионным марафоном "Песня объединяет всех", который длился 110 часов без перерыва. "Уважаемые работники "Первого национального телеканала Украины" и участники уникального песенного проекта! Искренне поздравляю творческую команду, которой удалось организовать и провести беспрецедентный телевизионный марафон "Песня объединяет всех!", который длился 110 часов без перерыва. Это достижение достойно внесения в книгу рекордов Гиннеса", - приводит слова премьера пресс-служба Кабмина. "Впрочем, радует не столько то, что телевизионный эфир продолжался без перерыва так долго, а, в первую очередь, его действительно интересное содержание. Это было яркое и захватывающее зрелище, которое свидетельствует о том, что Украина может производить достойный, конкурентоспособный телевизионный продукт. Может радовать зрителей", - отметил он. "Желаю "Первому национальному телеканалу", всем участникам телемарафона не останавливаться на достигнутом и делать только длительные передачи в мире, но и рейтинговые телевизионные проекты для украинского зрителя и для сторонников Украины за рубежом", - добавил премьер. Напомним, телемарафон готовился Национальной телекомпанией Украины, Киевским национальным университетом культуры и искусств и телекомпанией "Эра". Продюсеры и авторы идеи - Егор Бенкендорф и Михаил Поплавский. Главным режиссером-постановщиком проекта стал Поплавский.