Нардеп Шевченко заработал четверть миллиона за год

Депутат от БЮТ Андрей Шевченко в прошлом году заработал 234 тысячи 598 гривен. Декларацию о доходах и расходах за 2011 г. политик опубликовал на своей странице в Facebook. В эту сумму входит зарплата нардепа - 198 770 грн и материальная помощь - 35 827 грн. Доходов от преподавательской, научной и творческой деятельности Андрей Шевченко не получал. Сумма совокупного дохода членов семьи Шевченко составила 239 811 гривен. Согласно декларации, народный депутат владеет владеет двумя земельными участками: в Киевской области - площадью 2889 кв.м) и в пос.Уютное (Крым) - 20 тыс. кв. м. Ему принадлежит дом в с. Бушевое (38 кв.м) и квартира в Белой Церкви (60 кв.м). Андрей Шевченко также является владельцем квартиры в Киеве, площадь которой составляет 107 квадратных метров. Члены семьи Шевченко владеют автомобилем Honda CRV объемом двигателя 2354 куб.см.